「櫻」浪太強！中壢這座公園 近200株櫻花開好開滿

賞櫻不必出遠門！中壢區莒光公園的櫻花開好開滿，美不勝收。（記者李容萍攝）

2018-02-23 21:53

〔記者李容萍／桃園報導〕賞櫻不必出遠門！

農曆春節年假剛過，各處公園櫻花正盛開，位於桃園市中壢後火車站的莒光公園，裡面栽種許多植物，以櫻花最多、約200棵，每年櫻花盛開時，整座公園美不勝收，預計花期可持續到3月中旬；不僅周邊普強、信義、正義等里居民樂得就近賞櫻，外地遊客也前來拍照，甚至成為拍攝婚紗照的熱門據點。

當地普強里里長江長榮說，莒光公園佔地約2公頃，範圍從環中東路二段沿著幸福街至中北路間，中段兩側為幸福街、杭州路，約18年前，原址還是都市計畫劃餘地，都是荒廢農田、竹林和垃圾堆，中間穿越的黃屋庄溪又髒又臭，過去很少人用正眼看它！

莒光公園周邊住了約2萬人，社區許多居民看不慣髒亂環境，出錢出力整理，爭取公所加以整修，這幾年搖身變成中壢後站可以休閒、遊憩的美麗公園，里辦公處也利用小型工程款，逐年種植近200棵的山櫻、八重櫻等櫻花，每年櫻花盛開時，公園也贏得「櫻花公園」美名。

3/10舉辦櫻花音樂會

江長榮說，莒光公園的櫻花從農曆年前陸續盛開，目前花況約5成，現在賞花正是時候，他也預告，3月10日下午3點在莒光公園將舉辦櫻花音樂會，歡迎櫻迷們相約櫻花樹下一起聽音樂。

中壢區莒光公園櫻花開好開滿，附近居民樂得就近賞櫻，外地遊客也前來拍照。（記者李容萍攝）

社區居民出錢出力，把髒亂的環境整理成「櫻花公園」。（記者李容萍攝）

中壢區莒光公園櫻花開好開滿，吸引親子來賞花散步。（記者李容萍攝）