曬被、出遊快行動！明白天晴朗溫暖 週日又變天

2018-02-23 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕明（24）日各地天氣大致穩定，白天高溫上看25度，但好天氣只有一天，明日深夜到後天（25日）清晨鋒面通過，緊接著東北季風增強，北部、東部將再度轉為有雨天氣，中南部則影響不大。這樣的天氣將持續到下週一（26日），預計下週二（27日）再度放晴。明日高屏空品較差，部分地區甚至會達「紅色警示」，須特別留意。

中央氣象局預報，明日除了北部、東半部有局部短暫雨，各地天氣大致穩定。天氣風險公司表示，好天氣大約只會持續一天，建議好好把握；預計週六深夜到週日清晨開始，鋒面尾端掠過，東北風隨之增強，北部、東半部會再度轉為有雨天氣。

溫度方面，氣象局預報，明日白天各地高溫上看25度，中南部甚至有機會達到28至30度，但夜晚各地溫度約16到19度，依然較涼。

天氣風險公司表示，週六深夜到週日清晨後，溫度將降低轉涼，回到這兩天的溫度，低溫14至15度，高溫18至20度。類似天氣將持續到下週一，下週二東北風減弱，又會再度回溫放晴。

天氣風險公司也指出，這波鋒面、東北風並不強，對中南部影響不大，週末中南部溫度持續回暖，約27至29度，但仍須注意日夜溫差。

空品部分，中央氣象局預報，明日宜蘭、花東為良好，北部、竹苗、中部、雲嘉南及馬祖、金門、澎湖為普通；高屏為橘色提醒，高屏內陸地區擴散條件不佳，局部地區可能為紅色警示。

此外，明日鋒面通過前後，西半部地區及澎湖、金門、馬祖較容易有霧，請留意行車安全及航班資訊行。