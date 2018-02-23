中台灣元宵燈會試燈 主燈「公犬遠瞻」可360度旋轉

中台灣元宵燈會台中公園的主燈「公犬遠瞻」今晚試燈，可360度旋轉。（記者蘇金鳳攝）

2018-02-23 21:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中台灣元宵燈會將於24日開幕，副市長林陵三今天晚上在台中公園主持試燈，360度旋轉展現公犬雄姿，加上氣勢磅礡的主題音樂及繽紛的燈光效果，展現主燈「公犬登高遠瞻」的精神。

今年的元宵燈會主題為「喜迎來賓」，包括台中公園及清水港區藝術中心兩燈區，台中公園以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心則以「母犬守護」為主題；每晚7時至10時整點都有「喜迎來富」主燈秀。

「2018中台灣元宵燈會」2月24日至3月11日在台中公園及港區藝術中心同步登場，市府於今天晚上先在台中公園舉行試燈，副市長林陵三在觀旅局陳盛山等人陪同下至台中公園主持試燈，他表示，台中公園是以「公犬遠瞻」為主燈，公犬站在雪山上，看著前方，有遠瞻的精神，而清水則是母犬，則以守護為主。

而台中公園的主燈可以360度旋轉，展現公犬雄姿，轉一圈大概約5分鐘，再結合繽紛的燈光，讓現場聲光效果十足。

主題音樂配合雙主燈以三段樂章鋪成，一開場鑼響喜氣鬧元宵，帶入童趣樂音呈現出幼犬嬉戲的動態感。再進入柔情平緩樂章，最後再進入澎湃激昂高峰，表示勇敢前行共創未來。

此外，現場還有全台首創使用鮮花及植生牆主燈底座，也加入花香體驗，營造與自然共存意境。

觀旅局表示，「2018中台灣元宵燈會」2月24日至3月11日在台中公園及港區藝術中心同步登場，台中、清水各有12米及11米高主燈，台中公園以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心則以「母犬守護」為主題。

觀旅局表示，今年活動邀請日本青森縣「睡魔花燈」首度台灣參展，青森縣平川市長尾市長也將在24日晚上出席，與市長林佳龍一起為睡魔花燈點燈，共同歡慶元宵，而25日晚上7點15分，青森縣代表將在「睡魔花燈」區贈送小提燈給民眾，共三千個。

觀旅局表示，今年的燈節，除了台中公園與清水港區藝術中心外，許多宮廟在元宵節前後也有精彩節慶活動，例如梧棲朝元宮於2月25日舉辦千人踩街及音樂晚會，大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖於3月2日舉辦元宵晚會還有猜燈謎、藝人表演活動，東區樂成宮則於2月15日至3月4日舉辦弄獅活動，大台中處處充滿元宵節慶氣氛。

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