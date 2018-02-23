公民團體要求收回中火許可證重發 落實生煤減4成

2018-02-23 21:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕最近台中市出現難得的藍天，中部公民團體今日在市府前廣場召開記者會，以跳加官祈求風調雨順，並且向市府索討「確實減煤4成換好空氣」的大紅包，要求林佳龍要「誠信」，收回中火許可證重發，落實生煤減4成。

市府環保局表示，中火許可證展延已依照全國共同適用的空汙法規完成審查，並依生煤自治條例大砍24%生煤許可量，斷絕火力全開機會，也促使中火可能必須增加歲修天數來符合減煤規範，這正是市府樂見的成果，所謂「歲修日多，燒煤量剛好減為1600萬噸」的說法是「倒果為因」；收回中火許可證的訴求更是於法無據，也恐使減煤進展功虧一簣。

中部多個公民團體今天在市府廣場舉行記者會，公民團體嘲諷林佳龍團隊只會跳針洗腦市民，管制生煤自治條例可在4年內減4成生煤，但去年展延中火許可證只虛減2成，無誠信可信，市府只會說卻做不到！經常「做一湯匙，講一畚箕」。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，去年11月中以來，中部空污日確實比往年來得少，除了天公幫忙之外，最重要的應是中火常態性有2-3部機組歲檢修停機，加上空品變差時，比前2年更常啟動降載，因此多減了1~3.7部機組燃煤空污量，從紫爆紅害日減少可明顯看出中火減煤給中部空品帶來的正面效果，完全打臉環保署2015年底說模擬中火降載4成對PM2.5的改善效果只有1.46%。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民痛批，中火空污不只影響台中市民，更危害苗彰投雲嘉南等縣市，台中市沒落實減煤減排，是危害鄰近縣市居民健康的壞鄰居，且還把煤灰垃圾倒到彰化、甚至雲林，以鄰為壑。

楊澤民擔心的表示，空污季尚未結束，中火也從今天起恢復僅2部機組停機，一號機完成環保工程後也會上線，3、4月的空品令人憂心，市府更應落實管制生煤自治條例4年內減少4成生煤的法規。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲表示，市府與環保署屢次聲稱去年在中部佈建500個物聯網空品感測器，但迄今仍未看到這些監測數據上線。

眾人要求市府誠信，並高呼「我要好空氣！要更快！」、「收回中火許可證重發、落實生煤減4成」。

相關影音