台開新埔「雲夢山丘」 即日起開放

2018-02-23 21:10

［記者黃美珠／新埔報導］號稱全世界第1個以道原理設計的台開新埔「雲夢山丘」即日起正式開放，為期10天，到3月4日為止。全園採智慧手環儲值進行各項消費交易，完全不收現金，未來只要該園區開放，同樣採取相同的交易方式。

園方表示開放的這10天內，65歲以上老人及小孩均免費，成人每人500元，可全部抵園區內的各項消費。

不過智慧手環需另付押金50元，離開園區時，繳回手環就能取回押金，若手環餘額不足，限定利用園區內的加值機加值。

另外「雲夢山丘」剛完成的首座建築～雲水觀（王禪老祖廟），乃是由日本建築大師隈研吾設計，為榫卯道建築，應用中國傳統建築的榫卯相崁結構方所造，由178片阿拉斯加扁柏（黃檜）集成材木片與1513片紅銅屋面組成。

內部則用薄殼木構造，透過屋頂分層手法，打造高度7米的木造大跨距曲型結構空間。

由於雲水觀是台灣道教建築的改革創新代表作，把廟的元素～佛堂、藏經閣、修行等3個元素留存，再以太極形成「沒有牆的道觀」，應用自然，順應環境，使身心靈獲得愉悅，因此今天正式開放後立刻吸引很多人前往參觀。

園區內還有「百雀園」內亮麗的孔雀先後開屏吸引人，一棵棵盛開的茶花也是遊客爭相搶拍的「嬌」點。

明（24）日早上10點園區安排有名犬走秀活動。與會的有聖伯納犬的祖先阿爾卑斯獒犬（Alpine Mastiff）、台灣犬 、美國恶霸犬、英國可卡犬、巨型貴賓犬、標準型貴賓犬、迷你型貴賓犬、玩具型貴賓犬、蝴蝶犬等，歡迎民眾前去欣賞。

另外想體驗雲夢山丘道家的「炁」，可在假日下午1點半到2點半直接報名太極禪坐，體驗運氣打太極，同步還可近距離觀賞本草綱目藥草植物，給自己不一樣了心靈饗宴。

至雲水觀（王禪老祖廟）的擲筊祈福，只要連續擲3次聖筊者，就可獲得福氣錦囊1個，連續擲2次聖筊，就可以獲得祈福御守1個，擲1次聖筊者，可獲平安紅包1個。

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