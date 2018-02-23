「2018中台灣燈會」啟燈 警「鷹眼計畫」啟動

台中公園「公犬遠瞻-福旺中台」主燈將於明晚由市長林佳龍啟燈。（記者許國楨翻攝）

2018-02-23 22:45

〔記者許國楨／台中報導〕「2018中台灣元宵燈會」將從明（24）日起至3月11日在台中公園及清水港區藝術中心盛大登場！為避免民眾塞車無法盡興賞燈，台中市第二分局即日起於公園燈會期間將加強執行鷹眼計畫，並針對周邊治安重點區域強化巡邏及防竊守望，並強化機動派出所之運作與有效運用警察志工服務等服務，協助民眾排解困難。

台中公園「公犬遠瞻-福旺中台」主燈將於明晚7時由市長林佳龍啟燈，由於台中公園是知名地標，交通便利，預期將吸引大批遊客前來，為使民眾能安心暢遊燈會現場，警方特別結合志工、民力與市政府權責機關提供「治安平穩、交通順暢、為民服務」的優良旅遊環境，使遊客均能「安心」、「放心」賞燈。

二分局指出，燈會期間，周邊雙十路、精武路、自由路及公園路等路段活動期間交通流量大，易造成車輛壅塞，且周邊停車空間有限，建議民眾多搭乘公車轉乘（10公里免費），以避免塞車而無法盡興賞燈。

而公園派出所於燈會期間，將加強執行鷹眼計畫（幫民眾因機車鎖匙忘了拔取而代保管以防失竊），特別針對一中街、精武路等治安重點區域，強化巡邏及防竊守望，且在公園周邊也會加派警力疏導，也貼心提供民眾緊急情況手機充電及專業導覽，並強化機動派出所的運作與有效運用警察志工服務，以協助民眾排解困難。