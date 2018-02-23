學測放榜 忠信學校蔣依儒獲竹縣最高73級分

2018-02-23 16:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕大學學測放榜，新竹縣私立忠信學校學生蔣依儒，以73級分摘下全縣最高分；積極參與學校活動的她，允文允武，感謝父母和師長的支持，提供她好的成長環境和學習資源。

忠信學校表示，共有14名學生總級分達全國頂標（63級分），包括蔣依儒、王晨羽、周品汝、徐慶毅、楊宇騏、林佑凌、楊騏瑋、王譯鋒、黃湧順、王柏淮、陳亦凡、洪碩星、黃國洋、許永濰；其中，蔣依儒考取73級分，是新竹縣最高分。

班導師莊文福說，蔣依儒個性活潑，學習認真，只要設定目標 ，必定全力以赴做到最好；擅長邏輯思考的她，在數學和自然科表現特別好；此外，她也熱心參與學校活動， 是個允文允武的優秀孩子。

蔣依儒則感謝父母重視教育，提供沒有壓力的環境，培養她主動學習的態度與習慣；家裡滿屋子的書籍，讓她不自覺地就愛上閱讀。在忠信國中部直升高中部，老師除了不厭其煩地解說課業，更分享時事議題，讓她求學過程中也能與社會、世界接軌。

學測考71級分的王晨羽說，父母管教嚴謹，從小期許她成為自律且凡事預先計畫的人；因此，她很早就自訂一套課業複習計畫，按步就班的學習。在忠信念國中和高中，感謝師長們6年來的教導和關懷，讓她感受到溫暖。

「無微不至是我對師長的印象！」學測拿到70級分的周品汝，也在忠信待了6年，她感謝師長全面的關懷，讓她在學習過程沒有後顧之憂，不但愛上了國文，更喜歡寫作，領略文學之美，找到了人生的方向。