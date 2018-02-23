新北首座校園共融式遊戲場啟用 兒童節前完成11處

思賢國小共融式遊戲場的搖搖船，老少咸宜。（記者葉冠妤攝）

2018-02-23 16:46

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市首座學校共融式兒童遊戲場啟用！新北市府積極推動「共融式遊具」，首座學校共融式兒童遊戲場今於新莊區思賢國小啟用，師生共用盪鞦韆、搖搖船等共融遊具，新北市長朱立倫說，預計兒童節會在11座公園設立共融遊戲場。

朱立倫表示，新北市重視「平權精神」，近年開始改造公園與校園，去年10月在泰山貴子兒童公園設置新北市第1座共融式遊戲場，深受大小朋友喜愛，而在思賢國小揭牌啟用的是新北市第1座學校共融式兒童遊戲場，希望共融式遊具在公園及國小校園越來越普及，預計今年兒童節前會完成11座，暑假期間增至23座，讓新北市成為每個孩子的遊戲場。

新北市教育局長林奕華說，思賢國小的共融式兒童遊戲場，提供無障礙、能攀爬、翻滾、擺盪、旋轉等遊樂設施，讓小朋友能夠發展良好的肢體協調、認知及社交關係，而且不僅上課期間提供學生遊玩，假日校園開放時段也提供民眾帶著小孩同樂。

共融式遊樂場的遊具，適合所有兒童甚至大人玩樂。（記者葉冠妤攝）

新北市長朱立倫與思賢國小的學生今天一起參加共融式遊戲場的啟用儀式。（記者葉冠妤攝）