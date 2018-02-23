書香傳愛3000冊 熱血運將送偏鄉

2018-02-23 16:32

〔記者邱灝唐／台南報導〕「閱讀，是開啟想像力最快的捷徑。」台南大員皇冠假日酒店秉持這份信念，募集3000本書籍，再透過台灣大車隊送到東山區的偏鄉小學聖賢國小。業者表示，學童收到書的興奮模樣讓他們相當感動，未來也會繼續籌辦不同的活動，幫助更多人，最終成為善的循環。

業者從去年12月底發起「書香傳愛學習無距離」的活動，幫助聖賢國小募集課外叢書，短短2個月獲得自然科學、動物百科、課外勵志叢書等領域書籍；校長湯智仁表示，感謝外界熱烈響應，校內1到6年級加上幼兒園的孩童，總共才66位學生，比市區小學1個年級的學生還要少，加上孩子大多屬於新住民子女，原生家庭也很難給予課業上的協助或課外的學習機會。

不過，運送整整3000冊、70多箱的書籍卻成為難題，正當業者煩惱之際，計程車隊立刻表達免費運送的善意，希望發揮傳愛的力量，更於結束春節忙碌的疏運工作後，趕在開學之際，出動10台計程車滿載著各界的愛心，將書冊運送到聖賢國小。

業者表示，孩子們看到車隊駛進校園都開心地蜂擁迎接、臉上露出驚喜和滿足的表情，也為這次活動寫下圓滿的一頁，儘管孩子們目前處在偏鄉，但透過書籍的學習與知識滋養，定能翻轉城鄉差距，未來每年也會發起不同形式的公益活動，幫助不同需要的人，發揮善的無限循環。