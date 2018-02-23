高雄馬拉松開跑 機組降載大氣擴散仍差

高雄馬拉松將開跑，左營（圖）空氣品質仍差。（記者黃旭磊攝）

2018-02-23 16:37

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄國際馬拉松將在週日（25日）舉行，中鋼、中油、台電等部份機組停俥或降載，台塑、長春石化等提高污染防制設備效率，不過，高雄市區空氣品質仍差，環團建議改季節舉辦。

2018高雄MIZUNO國際馬拉松預計2萬1000多名國內外跑者競逐，高雄市府要求中鋼等廠區停俥或降載3天，期待改善空污，不過，環保署AQI空氣品質監測網顯示，左營、仁武、前金及前鎮等區指數仍呈現橘、黃色狀況，苓雅及前鎮復興測站指數甚至在134，環保署提醒空氣對於敏感族群不健康。

地球公民基金會副執行長王敏玲表示，大氣擴散條件極為惡劣情境，市府透過應變措施效果有限，今年高雄馬拉松報名創新低已是警訊，如果賽事沿路空品感測仍不佳，該討論是否要在這個季節辦長跑運動。

王敏玲說，削減興達電廠全年燃煤許可量、每年10月到3月減燃3成以上，並在空污事件日停下興達最舊的燃煤一號機組才能有效降低空污，不過，相關陳情於今年1月26日送達高雄市環保局，迄今沒有下文。

跑者於臉書po文指出，後悔報名全馬，打算跑完25K直接進終點棄賽。也有跑者po文，早幾年就已經不參加南部的賽事了。