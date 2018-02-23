降低商港空污 交通部祭7700萬推4措施

2018-02-23 16:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為降低商港區域船舶排放硫氧化物等空氣污染，交通部航政司長陳進生表示，配合行政院核定「空氣污染防制行動方案」，今年預計提供7700萬元補助，推動船舶減速、使用低硫燃油、擴大岸電設施使用、商港貨櫃場機具全面電動化等4項措施，提升港區空氣品質。

船舶減速方面，台灣港務公司已於102年起，開始宣導船舶於進出港區20浬範圍內，減速至12節（時速22.224公里）以下，去年已有40%船舶配合，減碳成效達8萬2000公噸。陳進生表示，今年目標國際商港區域範圍船舶，100%配合減速至12節以下，並針對貨櫃輪及國際郵輪於進出港區20浬範圍內，減速至12節以下者，給予每航次8000元獎勵，補助上限3200萬元。

船舶改用低硫燃油方面，雖國際公約規定，國際航線船舶應於民國109年1月1日起，全面採用含硫量0.5%以下低硫燃油；但為及早改善港區所在地區空氣品質，交通部已於今年1月25日依商港法第75條預告修正法規，若今年7月順利完成修法，預計明年起就開始實施，屆時若違反規定，將依商港法第66條，處10萬至50萬元罰鍰。不過今年仍以補助來鼓勵船舶使用，2月1日起針對進入高雄港國際航線船舶，提前改用低硫燃油船舶，每艘次可獲5000元獎勵金，補助上限4500萬元。

擴大岸電設施使用方面，港務公司自有港勤船舶目前已全面使用低壓岸電；商船使用高壓岸電部分，高雄港已建置11座高壓岸電設備，港務公司已提供初期免收岸電設備使用費，以降低航商成本。

港區施工機具減污方面，現在7大國際商港自營櫃場，及主要貨櫃場已經全面電動化，其餘施工機具像是堆高機等，則使用含硫量低於10PPM的高級柴油；未來港務公司將會同地方政府，將港區劃設為空氣品質維護區，依據環保署新訂施工機具排放標準辦理相關管制措施。