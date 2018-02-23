校排200板凳球員變黑馬 阮坤鴻學測拚出「紅不讓」

曾經校排200多名的板凳棒球員變大黑馬，阮坤鴻拚出「紅不讓」75級分。（記者蘇孟娟攝）

2018-02-23 16:21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中阮坤鴻是棒球隊員，即使球技及體能不如人，讓他常是板凳球員，但愛棒球的心不變，更把打棒球的鬥志引進拚功課，曾校排202名的他，學測拚出75滿級分佳績，「終於擊出全壘打」。

阮坤鴻從小就有棒球夢，不只愛看棒球，更期盼有朝一日能加入棒球隊打棒球，但學科成績出色的他，因學科表現受肯定，讓他一路循學科發展，直到考進台中一中，因一中有棒球隊，才開始圓棒球夢。

或許是因為啟蒙晚，阮坤鴻雖是外野手，卻常只能當板凳球員，他不氣餒，高二表現漸受肯定，開始有較多上場機會，不料一次練習時撲球，竟造成左手韌帶撕裂傷，讓他整個高二的球賽被迫錯過。

雖然被迫成為板凳球員，但阮坤鴻把棒球精神放心中，高二曾校排202名的他，高三起下定決定高掛球衣，開始拚課業。

阮坤鴻其實國中時期成績優異，曾多次校排第1名，高二因迷棒球，自覺時間分配不佳以致成績下滑，他嘗試「把實力找回來」，雖然高三幾次模擬考頂多只考出65、67級分，但他將永不放棄的棒球精神用到準備功課上，把握所有可利用的時間，扣除睡覺等不得不放下書的時間，每天苦讀16小時，連吃飯都沒閒著，仍然邊吃邊練寫題目。

阮坤鴻最後拚到校排50幾名左右，原本預估自己學測頂多72、73級分，今天學測成績出爐，他考出75滿級分的「全壘打」佳績，雖謙說自己可能是運氣好，但也開心成功把實力找回來。

阮坤鴻說，原本想挑戰香港中文大學或香港科技大學商學院，如今成績比預期好，他也放大志願有志學醫，希望自己能幫助別人，學醫會是能幫助很多人的志業。