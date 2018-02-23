學測頂呱呱 台南女中3位拿75滿級分

2018-02-23 16:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕107學年度大學學測今天寄發成績單，台南女中再傳佳績，黃羣怡、邱冠蓉、陳又瑄3人達到75滿級分，其中黃羣怡是社會組學生，她分享秘訣是「不要追求補習班艱深題目」，了解透徹道理最重要。

台南女中表示，今年達全國頂標以上共196人、達全國前標以上有457人，其中獲74級分有5位，總級分達70級分以上有45位，比去年增加9人，國文有66人、英文83人、數學17人、社會41人、自然22人達各科滿分，其中1位學生侯佳岑英文作文拿到滿分。

聖功女中亦表現亮眼，有5位學生達70級分以上，其中陳品潔為73級分，英文、數學、自然均為滿級分，陳品潔今年度參加台南區高中學科能力競賽榮獲物理科佳作。

聖功女中表示，實驗班各科均標達全國頂標，全校約6成學生國文科成績達全國前標，英文科達全國前標者超過4成，各科達全國頂標超過300人次。

德光女中亦創佳績，75級（滿級分）有3人，74級3人，70級分以上12人，60級分以上75人，學校特別燃放鞭炮慶祝。

台南二中學生除了廖宗益考出71級分高分外，共45人總級分達頂標以上、85人總級分達60級分以上、單科滿級分的人數達35人、總級分達前標以上者共計167位，再創新高；該校適性班有38人總級分達頂標以上、8成總級分達前標以上，約8成5以上學生可順利進入國立大學。