蘭女74級分江玟儀來自警護家庭 想當醫生「保護身邊的人」

2018-02-23 16:28

［記者簡惠茹／宜蘭報導］蘭陽女中江玟儀拿到全校最高74級分，父親是警察、媽媽是護理師，她說，會以醫學系為目標，選擇當醫生受到媽媽很大的影響，希望可以更了解疾病和醫療方式，「比較有力量保護身邊的人」。

江玟儀在學校成績名列前茅，她說，會下定決心當醫生，主要是受到媽媽影響，由於媽媽是護理師，有時候會聽到一些案例分享，例如有的病患以為只是頭痛的小病，結果延誤治療，或選擇比較不適當的治療方式，造成後續治療的困難，當醫生以後能深入了解，相信是服務社會、回饋社會的一種方式。

「雖然壓力很大，但是不當醫生她會有遺憾。」江玟儀說，護理師媽媽曾經語重心長地跟她說，要當醫生要做好心理準備，睡眠不足、壓力等等都要自我調適，她也從媽媽身上看到醫療工作的辛苦，可是她說，這是她有能力而且適合做的工作，更了解疾病和治療方式，她也才更有能力保護身邊的人。

賴禹亘則在學測考試時，因為身體不適一天內吐了7次，但是她還是咬牙撐過，拿到71級分的佳績，以後希望可以讀法律系。她說，看考卷的時候，連文字都很模糊，天旋地轉一般，但是老師鼓勵她，盡力集中注意力在題目上，發揮最大的實力，讓她順利完成考試。

游芳瑜的媽媽來自中國，爸爸是台灣人，考取到66級分的她，立志讀物理治療系，她說，媽媽為了支撐家計，每天一早就到工廠彎腰洗蔬果、裝箱，後來因為工作姿勢的關係，脊椎受傷，但是媽媽在家裡都不會喊痛，陪著媽媽復健的過程，才知道傷勢的嚴重性。

「希望以後自己能幫忙減輕媽媽的病痛。」游芳瑜說，媽媽到現在仍然持續在復健看醫生，自己也因此訂下目標，立志要讀物理治療系，希望以後自己能幫媽媽減輕一些痛楚，也讓媽媽不要再那麼辛苦。