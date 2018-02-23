網美快來！台北燈節驚現101隻金色鬥牛犬

台北燈節的西本願寺燈區展出101金色鬥牛犬，十分有趣。（北市觀光傳播局提供）

2018-02-23 16:01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節將於明日登場，北市觀光傳播局規劃九大展區，其中西本願寺創作區以「Lighting House--尋光之旅」為主題，展區內透過繪本的內容，在西本願寺的樹心會館設置尋光迷宮，引領喚起民眾體驗歷史記憶，觀傳局特別與台北101合作，借來101隻法國鬥牛犬為概念所創作的金色「狗來旺」公益藝術品，該燈區另一大賣點利用2890個打照出台北知名地標台北101大樓的藝術品，格外吸睛。

觀傳局今日下午舉辦西本願寺創作燈區亮相記者會，台北兒童福利中心幼兒園的幼童開心展示著自己手繪的拍拍燈，將一併擺設布置在燈區，出席的觀傳局長陳思宇表示，該燈區以光為主軸，一方面光象徵驅使往前、有正向前進的力量，另一方面看到光也給人溫暖的感受，點亮台北看見台灣。

觀傳局指出，西本願寺燈區分成展區內、展區外兩大區塊。展區內由知名插畫家「眾藝埕」溫國欣的創作繪本，設置尋光迷宮，溫國欣說，每次看繪本都會看入迷忘我，因此以迷宮方式布展，讓民眾體驗奇幻的世界，展區還有互動插畫繪製，很有趣。

觀傳局透露，尋光迷宮盡頭展出101隻金色法國鬥牛全，是向台北101大樓商借，以及一座由2890塊鳳梨酥堆疊而成的金色台北101大樓，民眾可以盡情拍照，為保護可愛的鬥牛犬，已派專人在場看顧。

至於展區外部，觀傳局表示，由羅制良品&林煌迪創作的「大船進港六犬狂猋旺旺旺」，傳達世人對於各類異文化的警覺，還有藝術家陳祖榮的「春暖花開迎財神」傳統花燈作品，以及從捷運劍潭站移展的狗造型座椅裝置作品。