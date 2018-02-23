厲害！同班5位學測滿級分 都是陽光男孩

2018-02-23 16:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學學測今天公布成績，彰化縣私立精誠中學表現亮眼，共有5位考生拿下滿級分，並非都以醫學系為唯一選項，其中，急診名醫之子阮子銘，崇拜爸爸在分秒必爭的急診室救人，以後想走外科領域，林羿成希望提升國際競爭力，志在香港大學，想申請全額獎學金，到香港唸大學，鑽研電腦資訊領域。

難能可貴的，這5人都是精誠中學601班學生，言談舉止放得開，陽光男孩型，平常在教室裡相互切磋學習、良性競爭，同一個班級同時5人考滿級分，傳為校園美談。

其他3位滿級分考生莊皓喆、陳子瑋、周栩仡，志在行醫，莊皓喆看好牙科發展，喜歡牙醫師白天作息看診，以後想當牙醫師；阮子銘TOEIC多益英語測驗考了滿分990分，他同時是學校桌遊社社長，桌遊強，他說，小時候跟著爸爸到醫院急診室，就只知道爸爸工作很忙，沒時間管他，長大後以爸爸救人為傲，自己將來也要當外科醫生。

因為童年看病經驗激發陳子瑋行醫志向，他說，小時候因為自己常生病，經過中醫師調養體質，身體轉好變強壯，覺得醫師很厲害，從小志向就想當醫師救人。

周栩仡曾獲得清華盃化學競賽金牌，志在醫學系，林羿成想到國外發展，不過，其家人希望他唸醫學系，還要再與家人討論，不過，他說，去年學測考滿級分的學長林璟佑，現在於香港唸大學，他嚮往學長在香港全英語教學的環境中學習，想跟隨學長腳步到香港唸大學。