新北市府徵熱血役男 天燈節後淨山

2018-02-23 15:48

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市今年第一場平溪天燈節，將於3月2日元宵節登場，民政局規劃於3月10日舉行淨山做公益活動，號召替代役、現役或備役役男加入。

民政局兵役勤管科長賴小萍指出，近年推動替代役男投入多元公益服務，包括關懷獨居長者、學童課後照顧、捐血、反毒公益宣導、傷兵關懷及淨山淨灘、老人共餐表演等多面向公益活動，統計新北市自2010年台北縣升格以來，已辦理2000場，參與役男逾9500人次，接受服務對象超過7萬8000人次。

今年新北市首度規劃替代役淨山公益活動，以平溪孝子山步道及菁桐捨石山步道為兩大主要動線，鼓勵備役青年藉由實際走入山林，身體力行表達對環保愛地球的支持。賴小萍說，希望替代役青年不管是現役或退役，仍能發揮「愛心、服務、責任、紀律」的熱血精神。

目前於林口興福國小服役2個月的教育役役男張鈞凱，得知有淨山活動，立即主動報名參加，他說，平日負責學生上下學導護及校內活動支援，課間也常陪伴學生打球、練習烏克麗麗並協助解答課業問題，奉獻是他服役後心態上最大的轉變。

另一名報名參加備役青年王立穎也說，利用工作之餘淨山做公益，不但能增進學長學弟們感情，登山健行也能夠鍛鍊心肺功能，何樂而不為。