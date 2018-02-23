專家：學測申請志願「攻2守4」 多參考幾年資料

2018-02-23 15:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕107年大學學測成績今公布，考生查完成績後，即將面對後續大學申請階段，升學輔導專家劉駿豪認為，今年報名人數較去年多，5標成績也上升，考生挑大學申請志願時，可採取「攻2守4」，選2個夢幻科系、4個保守科系來進行。

劉駿豪說，整體來說，今年學測報名人數較多，而成績出爐，5科總級分的五標（頂、前、均、後、底標）也較去年提升1級分，推論考生面對將來個人申請入學的志願時，可參考去年各大學科系最低門檻，但建議採取保守態勢策略。

如考生在志願挑選上，依照個人興趣、成績及歷年分數來選擇，因大學申請有6個志願，找到落點後，用2個志願當作「進攻」，挑自己夢幻科系去申請，剩下4個採「防守」，選落點附近科系。

劉駿豪建議，考生拿到成績後，先查去年科系申請門檻，再看今年簡章，了解各校科系篩選標準，但要注意新增科系，以及分數門檻變化劇烈者，應多參考幾年資料，不建議只單純用電腦分析落點，因去年資料無法完全參照，還要考生自己分析判斷。

而在各校落點方面，劉駿豪認為，因滿級分總人數多，醫學系成績仍呈現高標準，三類組的台大醫學、陽明醫學、台大牙醫、陽明牙醫等門檻應為75級分，國防醫學系也大約要71級分左右。

但今年自然較難、數學較簡單，兩者相抵，因此二類組如台大資工系要71級分、清大動力機械系也要69級分門檻，都跟去年門檻雷同。一類組如台大財金系約72級分，政大法律系可能落在69級分左右。

若看學校，劉駿豪認為，台大門檻約67級分，清大、成大、交大等門檻約64級分，中字輩學校（中央、中山、中正等）以及台師大等門檻約61級分，私校熱門科系（法商）的門檻分布約在50到58級分之間。

另，劉駿豪發現，今年自然科考題太多人寫不完，且滿級分只剩2千多人，是9年來新低紀錄，除了鼓勵考生若自然只考14級分別氣餒，因為比人數累計來說，14級分只輸2千多人而已，但大考中心須注意試題難易，建議未來自然科可增加考試時間，或是拆成兩科考試，以物理加地科、化學配生物等方式因應。

劉駿豪也分析，明年入學將變革，採計科目從5科變4科，文組學生可減輕壓力不考自然科，但理組學生為了申請商學院，可能還有一半人會跨考社會科，但提醒大學招生聯合會應該提早公布明年入學簡章，最好在6月前公告，讓明年高三學生可提早準備考試。