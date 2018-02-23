東魯凱族7勇士重回小鬼湖 走一遭祖先披荊斬棘路

部落會議主席胡進德（左）畫出踏勘路線。（記者張存薇攝）

2018-02-23 15:41

［記者張存薇／台東報導］以雙腳實際體驗祖先走過的路！台東縣東魯凱族達魯瑪克部落將派出7位族人，明天一早出發，預計以6天5夜時間回到祖居地屏東、台東交界的小鬼湖，雖然部落到小鬼湖直線距離約15公里，但因為沒有林道或步道，族人們將披荊斬棘，開出一條回到祖居地的路。

今天一早頭目古明德一一為族人祝福，這次包括領隊李張力元與族人古昌弘、謝福龍、陳興榮、張明達、張淞勛、胡敏杰7人，將挑戰從卡帕里瓦舊部落走到小鬼湖後，再從屏東大武山下來，希望一一比對長輩們曾經到過、並標註的地名。

李張力元說，希望透過部落的力量，完成傳統領域的實地踏勘，而因為這次會經過第15、19等五處林班地，將透過衛星定位紀錄風災後崩坍的情況，與台東林區管理處共同守護山林。

古昌弘指出，傳統領域不是只在紙上畫一畫，希望實際走過祖先走過的路，看看傳統領域資源是如何的多元豐富。

發起人、部落會議主席胡進德表示，希望在6月底前完成3條傳統領域路線的踏勘，以實際行動走過祖先的路，未來更要爭取自己管理傳統領域。

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頭目古明德（中）一一為族人祝福。（記者張存薇攝）