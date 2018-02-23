明道中學6人滿級分 他要拿獎金買神奇寶貝

明道中學共6人獲滿級分，由左二起依序為高中部盧湛鈞、林軒毅、蘇于綸、戴秀宇、陳威廷、林廷翰。（記者蘇金鳳攝）

2018-02-23 16:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大考中心今日公布107年學測成績，明道中學75級分（滿級分）有6人，分別為高中部林軒毅、盧湛鈞、戴秀宇、蘇于綸、林廷翰、陳威廷等人。共計有48人達70級分以上，並有170人、近4成學生達頂標63級分。

明道中學為獎勵學生，滿級分同學可獲頒獎學金5萬元，其餘成績優良者也會獲得1萬元不等的獎學金。

其中戴秀宇平時上課認真、回家定時念書，她並不熬夜，上課聚精會神聽講，因此獲得滿級分，學校將頒發獎學金5萬元以示獎勵，她認為自己有跨領域思維，未來考慮善用自然組學到的邏輯訓練，往商管領域發展。

另一位獲滿級分的林軒毅表示，自己社會科表現較弱，因此不會只讀學測的考試範圍，以歷史科目來說，會進一步查找網路資料與指考書籍，有助了解歷史脈絡；未來他希望往醫學領域發展。

另一位滿級分的蘇于綸表示，雖然模擬考沒考好，無法進入校內拔萃班，但他調整心情、按照自身節奏備考，每天帶筆電去學校，將筆記整理在筆電裡，複習時不用再翻課本，他將利用學校的滿級分獎學金購買神奇寶貝周邊商品，犒賞自己達成階段性的目標，未來希望往資工、機械或心理學群發展。

對於參加課後補習的看法，林廷翰、蘇于綸都認為，補習班的優點是會督促學生，缺點則是占用大量時間，只要能克制自己，不一定要補習，因此兩人皆選擇不補習；盧湛鈞、陳威廷則選擇課到補習班進修弱科，讓學測成績比模擬考進步很多。