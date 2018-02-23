台灣燈會超夢幻 網美分享美拍技巧

網美Oceanko Ko在台灣燈會現場拍攝的美照，相當夢幻。（Oceanko Ko提供）

2018-02-23 14:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣承辦今年台灣燈會，縣府主推結合科技、藝術的光影藝術裝置，但許多遊客觀賞時認為傳統花燈比較好合照，裝置藝術燈組似乎只能純欣賞；網美Oceanko Ko日前分享在台灣燈會拍攝的照片，張張夢幻，連嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘等都驚嘆分享轉傳，Oceanko Ko分享美拍秘訣「裝置藝術場景大，保留場景原貌，人小一點就有氣勢」。

台灣燈會由嘉義縣府邀請國內外藝術家創作結合科技、光影的裝置藝術，有別於傳統燈會的一般花燈；但美拍要有技巧，Oceanko Ko說，喜歡的場景就多拍十幾二十張，由於這次台灣燈會燈組特色是場景都很大，所以一定要保留場景的原貌，人小一點才會有氣勢。

Oceanko Ko推薦由懸空藝術燈區中美國藝術家Janet Echelman設置的作品「1.26」，她背對鏡頭站在作品下方，紅色為主調的大型金屬網線剛好飄盪在頭上，笑說是「鴻（紅）運當頭」，夢幻又喜氣。

Oceanko Ko說，這次台灣燈會主題多，區域大，拍照耐性要夠，抓住人潮比較少的瞬間多拍，建議至少預留3個小時逛到熄燈，晚上10點後人潮較少，最好拍。（台灣燈會平日晚上10點30分熄燈，假日晚上11點熄燈）

網美Oceanko Ko在台灣燈會美照。（Oceanko Ko提供）

網美Oceanko Ko在台灣燈會拍攝的美照，兼具科技感。（Oceanko Ko提供）

網美Oceanko Ko在台灣燈會的美照，張張夢幻，連嘉義縣長張花冠、副縣長吳芳銘等都驚嘆分享轉傳。（Oceanko Ko提供）

網美Oceanko Ko在台灣燈會現場拍攝的美照。（Oceanko Ko提供）

網美Oceanko Ko在台灣燈會的美照，相當夢幻。（Oceanko Ko提供）