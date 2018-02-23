竹市擬砸近2億 翻新港南運河與17公里海岸景觀

市府今指出，已啟動港南運河親水再造計畫與17公里沿線景觀改善計畫共兩項工程，希望以生態綠化提升「微笑水岸」景觀。（記者王駿杰攝）

2018-02-23 14:56

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市南寮17公里海岸線近年成為熱門景點，每逢假日總吸引大批人潮前來騎單車漫遊，市府今指出，已啟動港南運河親水再造計畫與17公里沿線景觀改善計畫共兩項工程，希望以生態綠化提升「微笑水岸」景觀。

城市行銷處長顏章聖表示，本次啟動港南運河親水再造計畫工程以及17公里沿線景觀改善計畫工程，總工程經費1億9850萬元，預計在今年底前完工。

顏章聖指出，港南運河親水再造計畫主要工程施作目標會將全區設施全面減量，以生態綠化、視覺穿透為主，除去多餘的水泥設施與護欄，港南風景區入口處將改設置林蔭園道，民眾沿林蔭進入，可直接來到觀海空間欣賞海景與水鳥，市府也會打造共融式運動園區，全區設置無障礙空間，營造身障民眾與娃娃車都能盡情享受的休憩空間。

17公里沿線景觀改善計畫工程同樣會以生態綠化為優先考量，藉此改善沿線老舊設施、護欄，並進行生態復育，同時增設生態照明，改善過去天黑後民眾就不敢進入的困擾，讓自行車道自然化也更安全。

市長林智堅指出，本次工程將以生態第一優先、景觀再造、親水環境等3大目標推動，全面整頓港南運河風景區與17公里海岸線。

林智堅說，港南運河風景區於民國76年設立，之後卻逐漸沒落，其中港南育樂中心更是人煙稀少，為了重新吸引民眾，市府將翻新港南運河，並設置停留休憩的用餐區，而破損陳舊的17公里海岸沿線護欄、燈具照明等也大幅度翻新。