學測放榜 竹崎高中生讀書會成員皆獲高分

2018-02-23 14:49

〔記者曾迺強／嘉義報導〕107學年度大學學測成績揭曉，嘉義縣立竹崎高中有6人達全國頂標（63級分）以上，該校學生何偉豪去年暑假向學校申請自組讀書會，與同學黃仲生、林承翰、吳升湧、林盈萱等人每週四晚上留校學習，同儕藉由相互出題測驗，提高學習效率，成員在這次學測成績都考取60級分以上的高分。

何偉豪在學測考前2週騎腳踏車不慎出車禍，傷及右眼，師長與家人擔憂他視力受損無法參加學測，考前一週才慢慢恢復視力；他說，今年學測考取60級分，與平時模擬考成績相當，要歸功於組讀書會準備考試的策略奏效。

其中，新住民子女黃仲生以71級分拿下該校最高分，他可望透過「繁星推薦」管道錄取成功大學物理學系，就近照顧務農、工廠工作的父母；林承翰入學成績僅「5B」，高中首次段考成績不理想，心情受打擊，捨棄最愛的電玩並善用時間向學長姐提問，今年學測考出64級分，是師長眼中的大黑馬。

該校學生陳浥蓁、許慈纓分別考65、64級分，2人數學都考到13級分，她們感謝數學老師李昭明每週六下午鼓勵學生到校做數學題。

竹崎高中校長郭春松說，今年全校121名考生報考學測，70級分以上1人，60級分以上6人，45人達均標（45級分）以上，學測成績有明顯進步，讓付出努力的師長感到欣慰。