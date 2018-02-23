韓劇激勵 中低收子弟拼出佳績立志從醫

2018-02-23 14:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自中低收入戶家庭的國立屏東高中學生崔家寶，父母在市場擺攤賣衣服，體恤家人辛勞，國中會考雖僅2A3B，高中3年全力衝刺，幾乎保持全班前2名，大學學測拼出72級分；他說，受到韓劇「Doctors」激勵，希望從醫；校方評估透過繁星有機會上醫科。

崔家寶說，升上高中後，覺得自己國中太混，後來媽媽觀賞由韓星朴信惠及金來沅飾演神經外科醫師的韓劇「Doctors」，他跟著看，受到劇中人物的激勵，也覺得當醫生十分帥氣，可以救活重病的人，於是立志當外科醫生。

他因此把目標鎖定繁星計畫，平日努力用功讀書，找對方法，尤其全力拼理科，作息正常，保持最好精神上課，不懂就問，終於收到成效，一路進步，幾乎都是全班第1、2名，校排也在前10名，學測取得72級分的高分。

崔家寶是中低收入戶子弟，高中時期逆勢向上，每學期都獲得獎學金補助，成為同學之間的楷模；校長陳國祥讚許他努力不懈的精神，也評估以他校排1%的總成績，再加上72級分，是有機會透過繁星上醫科；崔家寶說，如果繁星無法如願，也會試著爭取醫學院公費生的機會。

屏東高中今年有8位學生70級分以上，最高是73級分的盧玉隆；達到頂標63級分以上有68人，較去年增加近4成；60級分以上人數大幅成長到106人，較去年增加54﹪，平均每6位學生就有一位60級分以上。