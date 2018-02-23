綠能屋頂示範縣市趕8月啟用 每戶年獲8千元回饋

2018-02-23 14:34

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部綠能屋頂方案耗時3個多月討論，能源局今終於拍板，規模確定改採大中小3級，押標金、設置實績等略微調整，過去大規模惹議，能源局放寬最小只要50戶即可；另外，原本規劃3縣市參與示範，官員透露，中南部共5縣市意願強，可望全數加入，3月中對外公布，最快8月就能啟用綠能屋頂，每戶一年約可獲8千元回饋金。

「綠能屋頂，全民參與」方案去年底對外公布後，因系統營運商與地方政府意見多，細節遲遲未能定案，能源局今對外說明，規模確定改為大、中、小3級。

據能源局公布內容，大規模整合容量10至50MW，換算成戶數約為1000至5000戶，押標金1.5億、實收資本額3億、設置實績5MW；中規模1至10MW，戶數約為100至1000戶，押標金1500萬，實收資本額為3000萬元，設置實績5MW；小規模為500kW至1MW，戶數為50到100戶，押標金500萬，實收資本額1000萬元，設置實績為1MW。

能源局能技組長陳崇憲說，地方政府仍偏好大、中規模，更具經濟效益，但各地型態不同，因此也訂出小規模保留彈性，讓地方政府主導。

此外，中南部縣市參與「示範階段」意願極高，包括台中、彰化、嘉義、台南、屏東，比原規劃的3縣市多，月底需送達申請書。陳崇憲說，5縣市有望都加入，3月中會正式對外公布，示範階段的綠屋頂須在8月完工啟用。

不過，相對南部熱絡積極，北部縣市抱持態度觀望。為吸引縣市加入，能源局也拿出獎勵誘因，示範階段每縣市可獲500萬補助，擴大階段加入至少可拿400萬，分階段遞減200、100萬，若從示範就加入到最後，縣市財庫共有1200萬補助金進帳。

根據規定，營運商須撥10%回饋給屋頂申請民眾，30坪屋頂住戶一年可拿約8000元回饋金，另外縣市政府則獲3%回饋，為加強地方發展綠能，能源局也規定，縣市需提其中0.5%給地方（鄉鎮鄰里）作為綠能發展基金；以10MW（1萬瓩）規模試算，縣市政府一年可獲200萬元，地方則可獲40萬元獎勵。