國立苑裡高中學測8人60級分 雙胞胎姊妹花表現亮眼

2018-02-23 14:20

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕學測成績出爐，苗栗縣國立苑裡高中表現亮眼，共有8名學生成績在60級分以上，其中最高分為68級分，共有兩位分別是吳騏佑、黃烱理，都是通苑子弟。

而新住民子女石佳玄雖然家境清寒，為低收入戶，且父親身體健康狀況不佳，常常必須把時間挪到分擔家務、照顧父親，仍認真向上，考出60級分成績，有望錄取國立大學，減輕家中經濟負擔。

另外，國立苑高姊妹檔許可欣、許可珊的哥哥是國立苑高去年校史首位錄取牙醫系的許俊瑋，兩人成績同樣優異，分別交出67、65級分的成績，表現亮眼。