大樂透中5碼曬照炫耀 網友卻同情他...

2018-02-22 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕過年期間，民眾喜歡購買大樂透試試運氣。1名男網友今（22）日貼出他在春節期間中獎的大樂透照片，幸運對中5碼的他不顧女友告誡，並PO上網炫耀，卻引起眾多網友同情他，「當多領1個月年終」。

這名男網友今天中午於PTT爆掛，並貼出1張中5個號碼的大樂透彩券。他表示，過年期間打麻將「輸到脫褲」，但他突然想到幾天前有買大樂透，沒想到一對獎發現「中5碼」，讓他嚇到手發抖。儘管女友告知他中獎要低調，但他仍PO上網炫耀，並高喊「媽的～再一碼我就可以退休了」。

貼文一出，引起網友紛紛留言，不少人恭喜他實在是太好運，想向他討個吉利、要紅包「發錢，謝謝您」、「分紅」，但也有網友發現，原PO中獎金額扣稅後，只能領走4萬多元，引起許多網友同情他「差一號差很多耶」、「大樂透沒頭獎就跟摃龜一樣」，有人安慰他「5萬扣稅剩4萬，年終多領1個月的概念」。

這名男網友買的是2月16日開獎第107000015期的大樂透，他購買的其中1注幸運中獎。該期開出的獎號為04、07、23、24、27、41，特別號為17，他的號碼為04、07、23、27、41、45。中獎金額為5萬1959元，扣繳20%稅款，實際可領走4萬1567元。