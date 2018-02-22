竹北新月沙灣海岸淘空 觀景台緊急封閉搶救

新竹縣竹北市新月沙灣的觀景台因海水沖刷、淘空沙灘，基礎裸露，市公所已緊急封閉。（記者廖雪茹攝）

2018-02-22 22:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市知名景點新月沙灣因海水沖刷、淘空沙灘，海岸線退縮，近幾個月尤其嚴重，甚至已侵蝕到觀景台和保安林。竹北市長何淦銘說，已緊急封閉觀景台，將運用行政院的特別統籌分配款，與水利、林政單位和縣政府合作，施作沙腸袋來搶救海灘，以維護人民的生命財產安全。

經濟部水利署第二河川局副局長吳益裕說，新月沙灣的國土海岸線退縮問題，與突堤效應、東北季風等多重因素影響有關，二河局已運用今年的防汛搶險經費辦理招標作業，但受到「水利法」和開口契約的規範，只能先辦理100公尺內的海堤保護工（非沙腸袋），鞏固觀景台免於傾垮。

縣府工務處水利科說，守護新竹縣海岸，縣府去年底已提出計畫，爭取前瞻基礎建設的海岸防護整合計畫補助，未來將儘量採取水利生態工法來保護海岸。

何淦銘說，新月沙灣在10幾年前開始出現沙灘沖刷情況，海岸線逐年退縮，他推估至今退縮約1、200公尺。去年夏天公所舉辦「新月沙灘海洋音樂嘉年華」活動時，海岸淘空情況還沒有那麼嚴重；入冬後吹起東北季風，海水沖刷直逼岸邊的木棧道觀景台，平台基礎遭淘空，防風林也傾倒，原本超3公尺高的沙丘逐漸被削平，公所擔心平台垮掉，年前緊急拉封鎖線禁止通行。

海沙被海水帶走了，位在岸邊一排烏魚養殖場的抽水設備也裸露，漁民自立救濟堆置沙包，以免抽水設備被破壞。

何淦銘說，過去水利單位多投擲消波塊，來防止海沙淘空，但新月沙灣是觀光景點，消波塊並不適合。因此，第二河川局去年已在新月沙灣堆砌數十公尺長的石頭，作為第一道防護海堤。

何淦銘表示，新月沙灣防風林後方約2、300公尺就有住家和魚塭，他擔心再不處理，海岸淘空情形惡化，將威脅居民的生命財產安全。行政院長賴清德年前到新竹縣座談，提供竹北市公所1000萬元的特別統籌分配款，公所打算運用這筆經費，與二河局合作搶救海岸，並持續向中央爭取補助。

何淦銘指出，希望能在3月底前，先在新月沙灣段施作沙腸袋工程，以防止海沙繼續被淘空；沙腸袋就地取材以沙填充沙袋，狀似香腸，每支重100公噸。後續再視經費，往內砌砂石、鋪植披鞏固，再設置觀景平台、規劃沙灘排球等活動，整個經費粗估約需8000萬元。

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