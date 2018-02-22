台南天馬電台舊址 明華園將投資30億打造影城

2018-02-22 22:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕安南區天馬電台舊址已都計變更「創意文化專用區」，南市文化局去年已依促參法進行BOT案招商，僅明華園提出投資規模30億元計劃申請，獲得第1階段審核通過，續待第2階段公告，有無其他經營團隊提出競比計劃，才能確定獎落誰家。

台灣傳統戲劇界「天團」級的明華園，其實是在西元1929年在台南創團。文化局表示，明華園本於回饋故鄉心情，希望結合明華園已有的戲劇表演及後台技術人員等資源在園區開設戲劇學校，培育在地高中與大學表演人才，畢業後亦能在劇團工作。

此外，明華園影城將打造3、40年代街屋與生活場景，提供懷舊故事相關影視題材拍攝場域，希望未來園區開發完成後，「全世界觀光客到北京會去看頤和園，來到台灣就會來台南安南區看明華園」。

文化局表示，土地所有權屬於國有財產署，由市府與國產署合作開發，招商案依法已於2月初舉辦公聽會，目前是第1階段政策公告，彙整意見後做為未來招商公告內容參考，協商後續相關開發議題，預計3月進行第2次公告招商，希望盡快找到1個優質經營團隊投資，完成招商完早日動工。

據了解，原本導演魏德聖籌拍「台灣3部曲」，相中天馬電台舊址，打算重建熱蘭遮城及大員街市、普羅民遮城及西拉雅族部落，未來電影拍完做為影視園區，可是腹地估計約需上百公頃，天馬電台舊址30公頃左右，因此打算考慮移至後壁烏樹林。不過，文化局表示，魏導的「台灣三部曲」籌拍地點是否落腳烏樹林，僅是「外界建議」，並非官方版說法。