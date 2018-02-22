缺失達20項！墾丁轉運站「預評」 遭專家打臉

墾丁轉運站規劃在大灣遊憩區。（記者蔡宗憲翻攝）

2018-02-22 21:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕各地遊客在墾丁苦無候車地點，屏東縣政府預計在大灣遊憩區設置轉運站，但恆春半島居民意見兩極，日前在墾丁國家公園管理處召開預先環境影響評估（預評）第一次會議，結論今天（22日）出爐，竟遭審查委員挑出20項缺失，屏東縣政府強調會虛心接受，並改善至更合乎當地真正需求。

預評列出的缺失，包括「資料不齊全、缺少近十年公車載運量載客比、欠缺景觀交通模擬、透水鋪面不是真正的綠地、現況說明不清、未說明改善或舒緩什麼交通問題、交通評估現況分析，施工期分析，營運期分析幾乎付之闕如、自然景觀減損無量化說明」等20項。

長期反對轉運站設置的恆春律師張怡說，縣府2018年還在用2001年的資料評估，而且結論是台26線假日時速是65公里，實在是矇著眼做規劃，浪費人民納稅錢又無法解決問題；墾丁現階段是候車亭不足，無法串聯所有景點，在交通瓶頸處設置轉運站解決人車潮是倒果為因，當地只需增設候車亭即可，希望縣府能夠秉持專業跟良心懸崖勒馬！

「問題不是要不要轉運站，而在設置地點！」出身墾丁大街的恆春鎮代會主席周志仲指出，墾丁地區確實需要一個大型的轉運車站，但絕對不是放在交通壅塞的大灣遊憩區內，最適合的地點，應該是保七總隊第八大隊後方的停車場，並設計路線避開牌樓前方的交通打結點，才符合當地候車需求。

縣府城鄉處交通科表示，「預評」會議本就是要聽取不同看法，在會議有限時間內難完整說明，將請顧問公司針對委員疑點進一步修正，希望最終規劃符合當地真正需求。