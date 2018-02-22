注意！中壢中原陸橋24日上午6時起封橋36小時

中壢中原陸橋24日上午6時起封橋36小時。（記者李容萍攝）

2018-02-22 21:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府養護工程處執行「中壢區中原陸橋橋面伸縮縫更新工程」，預定24日上午6時至25日下午6時封橋36小時，進行橋面伸縮縫更新工程，敬請用路人配合改道，但遇雨工程將順延。

市府養工處指出，中原陸橋銜接普義路、中山東路，為中壢區跨越鐵路的重要橋梁，也是市轄比較少見的「Y」字型陸橋，自民國72年啟用迄今，橋齡已有35年之久，主橋段全長280公尺，副橋段125公尺，橋梁出入口設有限高門架及限重20噸規定，僅供汽車通行。

養工處近期執行橋梁安檢時發現橋面伸縮縫老舊，導致部分功能降低且易產生噪音影響週邊住戶安寧，為改善橋梁路面品質，保障用路人安全，進行橋面伸縮縫更新工程。

養工處指出，中原陸橋的橋面寬度僅8.2公尺，為確保施工及用路人安全，施工期間將採取全日封橋施工，中山東路及普義路進出口將以護欄隔絕工區與道路，但不影響橋下平面道路使用，建請用路人提前改道，行經工區鄰近範圍時，請遵照現場交通指揮人員引導、減速慢行，以維護交通安全。

施工期間原行駛中原陸橋的大眾運輸工具將改道行駛外，一般民眾由中山東路三段往中壢市區方向前進，因應中原陸橋施工封閉，可改行至中北路二段經健行路銜接「健行-元化地下道」至元化路，也可由下一段龍岡路經「龍岡地下道」銜接至康樂路，到達中壢市區。

由中山東路一段往中原大學方向前進，應提早於康樂路經「龍岡地下道」銜接中北路二段，或由元化路銜接「健行-元化地下道」至中北路二段往中原大學方向通行。

至於由普義路往中原大學方向，應提早改道中華路二段並銜接普忠路經「普中路地下道」至環中東路，往中原大學方向通行，也可行經中壢市區道路元化路銜接「健行-元化地下道」至中北路二段往中原大學方向通行。