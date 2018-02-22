醫病》痣看起來怪怪的？ 出現這5種狀況當心是黑色素細胞癌

腳掌上的黑色素細胞癌，看起來就像「點仔膠黏到腳」。（楊志勛醫師提供）

2018-02-22 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕黑色素瘤為惡性度最高的皮膚癌，因此又稱之為黑色素細胞癌，值得注意的是，不僅容易轉移，致死率高之外，還因不痛不癢常被忽視。

皮膚科診所院長趙昭明指出，黑色素瘤好發於老人身上，依據不同型態可分為：結節狀黑色素瘤、肢端黑色素瘤、表淺擴散性黑色素瘤、小痣色素性黑色素瘤4種。

出現的位置不一定，可以出現在身上任何一個部位，包括臉、脖子、軀幹、四肢等；有色人種的惡性黑色素瘤最常發生於腳掌，而亞洲人則好發於肢端，如手指、腳趾、手掌、腳掌及趾甲等，發生率為十萬分之一。

日曬、長期的外界刺激及遺傳都是可能導致黑色素細胞不正常增生，進而罹患此病的原因。

目前手術切除仍然是惡性黑色素瘤治療上的首要方式，早期的病人在切除後存活率可以到百分之70，原位癌甚至可以高達9成。

只要發現皮膚黑色素有怪怪的，就應找醫師檢查。若腳底有黑色素痣，也要常觀察是否有變化。除了皮膚外，若指甲有黑色條紋或黑色斑塊，也要做仔細的檢查。

若皮膚出現不規則形狀，且兩邊不對稱；緣常參差不齊，呈鋸齒狀；參雜粉紅色、白色、藍黑色等多種色調；直徑大於零點五公分以上；皮膚表面隆起，且表面不光滑此5種特徵的任一種，都要特別注意並及早到醫院檢查。

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