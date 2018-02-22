台南0206震災補助 延至3月底

2018-02-22 21:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南0206震災共補助564戶紅黃單危險建物，已發放3.06億餘元，工務局表示，至2月中旬，尚有5戶因產權複雜或其它因素未向市府申領補助款，因此將公告修訂補助作業實施計畫，延長計畫期程，符合申領資格的災戶，仍可在今年3月底前提出申領。

工務局表示，土壤液化補助專案共補助95幢930戶，該局委請公會鑑定符合傾斜或沉陷標準，於105年先行發房屋損壞修復費用後，又陸續召開9場說明會邀集技師公會、公所、里長及居民協調整幢共同施作頂升扶正、地質改良及申請補助相關規定，106年民眾已陸續請施工廠商施作完成並領取補助金，已發放6.2億餘元。

工務局表示，其中安南區及北區受災戶眾多且整合不易，也不乏民眾陳情有重建需求無意願施作頂升扶正或地質改良，因此整幢中原補助戶有意願拆除重建的亦可領取額外補助金；另外整幢施作「地質改良」，由整幢房屋需100%同意，放寬標準至50%同意施作完成即可領取補助金，以加速災區修復進度。

工務局也強調，頂升扶正因考量整幢房屋結構相連，所以需整幢同意才可施作以保障房屋結構安全；另地質改良整幢至少一半同意即可施作領取補助金，整幢房屋協調共同施作項目，例如拆除重建、頂升扶正或地質改良，民眾需考量自身經濟條件和房屋待修復狀況，若已先施作地質改良，後續則無法再施作頂升扶正。