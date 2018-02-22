金門通過審查 5月可望成為「施打口蹄疫疫苗非疫區」

2018-02-22 21:12

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會去年9月向世界動物衛生組織（OIE）申請認定金門縣為「施打口蹄疫疫苗非疫區」，近期接獲OIE通知已通過科學審查，今年5月OIE第86屆年會可望正式被認定，但防檢局表示，今年7月的口蹄疫拔針計畫將不會納入金門。

2013年5月台中市出現豬隻感染口蹄疫的零星個案後，國內未再傳出疫情。就在將滿2年，可向OIE申請口蹄疫疫區除名，改列為施打疫苗的非疫區前夕，2015年5月金門爆發牛隻感染A型口蹄疫的案例。當年10月農委會排除金門縣，以台澎馬地區向OIE申請為「施打口蹄疫疫苗非疫區」，去年5月獲得認定。

農委會防檢局副局長施泰華指出，今年7月，台澎馬將停止施打口蹄疫疫苗（拔針），目前正積極與地方防疫機關及學術單位共同執行相關準備措施，包括強化疫苗注射及抗體監測，並在肉品市場、屠宰場及化製場進行環境監測，配合哨兵豬試驗以證明環境中無口蹄疫病毒存在，也和產業團體溝通，實施偶蹄動物上市檢附健康證明書，以及口蹄疫疫苗儲備等相關措施。如果拔針順利，農委會預計於明年向OIE申請，認定為台澎馬為「不施打口蹄疫疫苗非疫區」。

施泰華說，金門即使在5月被認定為「施打口蹄疫疫苗非疫區」，還需要進行環境中病毒監測等前置措施，因此確定不會和台澎馬地區一起拔針。

施泰華表示，今年1月26日投放的第一批哨兵豬，經過2週的觀察和解剖化驗後，並未發現有口蹄疫病毒。後兩批哨兵豬預計在3月和4月再行挑選國內肉品市場的繫留場分別進行投放。

進行病毒分離，結果預計將於農曆春節後出爐。投放計畫預計進行3次，下一次將於在農曆春節後展開。