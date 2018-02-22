冷氣團續發威 今晚至明晨最冷 白天回溫雨也緩

明天受到冷氣團、水氣減弱影響，各地白天溫度稍微回升，降雨稍緩。（記者陳志曲攝）

2018-02-22 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕今（22日）晚至明（23日）晨最冷！持續受到冷氣團影響，明天中部以北低溫會下探至12度，其他地區16至18度。明天各地清晨降雨機率仍高。隨著明天白天冷氣團、水氣減弱，氣溫逐漸回暖，各地降雨機率也緩和許多。

中央氣象局預報，明天各地清晨持續受到冷氣團影響，仍是濕冷的天氣，預估中部以北、東北部地區約12至14度，南部、花東地區約16至18度。天亮之後，冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，北部、東半部地區約18至22度，中、南部地區約24度至26度。

「天氣風險公司」預報，今天晚上至明天清晨是這波冷氣團最冷的時間。隨著明天白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，週六（24日）高溫可能上探25至27度。

降雨方面，氣象局預報，明天清晨仍受到華南雲系影響，各地仍有較高的降雨機率，等到白天華南雲系東移，水氣減少，各地降雨稍緩，迎風面的東半部、北部山區容易有局部陣雨的機率。

「天氣風險公司」預測，週日（25日）將有弱冷氣團南下，北部、東半部地區雲量增多，而且每隔2至3天，弱冷氣團將會伴隨鋒面或水氣南下，提醒民眾留意天氣變化。

台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區都有8至9級強陣風，台灣沿海及鄰近海域都有較大風浪，提醒民眾若欲從事海邊活動或海上作業，務必要注意安全。

空品方面，《行政院環保署空品監測網》預報，明天受到冷氣團、水氣減弱影響，高屏、雲嘉南地區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」等級；宜蘭、花東地區為「良好」等級。而明天晚間西半部地區受擴散條件不佳影響，部分地區將上升至「橘色提醒」或「紅色警示」等級。

今晚至明晨是這波冷氣團最冷的時間。明天預估中部以北、東北部地區清晨低溫約12至14度，其他地區約16至18度。（圖擷取自中央氣象局）

明日各地空品指標預測，高屏、雲嘉南地區為「橘色提醒」；北部、竹苗、中部、馬祖、金門及澎湖地區為「普通」；宜蘭、花東地區為「良好」。（圖擷取自行政院環保署）