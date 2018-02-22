應屆報考就通過 邱律維成最年輕「高考工礦衛生技師」

邱律維（右）成最年輕「高考工礦衛生技師」。（記者蔡政珉攝）

2018-02-22 17:12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣私立仁德醫護管理專科學校職業安全衛生科校友邱律維，畢業後應屆參加「高考工礦衛生技師」，成功考取獲得證照，未來可望在業界大展身手，成為擁有6萬元月薪的高薪一族。

「原本是誤打誤撞才讀職業安全衛生科」邱律維笑說，以前國中成績不好，幾乎是自我放棄，後來親戚鼓勵他就讀仁德，修讀護理或醫檢科，至少學習一技之長。不過邱律維自認不適合，懵懂之下選擇職業安全衛生科。

邱律維開始接觸職業安全衛生後，曾經好奇查看工安統計數據和工安事件新聞，突然驚覺「怎麼會這麼多」，之後開始實習接觸勞工作業現場後，更讓他下定決心要考取證照，成為勞工安全的守門員，致力於捍衛勞工在作業現場的安全。

「一個勞工就代表著一個家庭」邱律維說，他很意外會這麼快就通過考試考取證照，他希望未來能努力做好工安工作，畢竟減少一次職災的發生等於挽救一個家庭，讓他覺得責任重大，自己也更具備使命感。目前邱律維也在台南市中華醫事科技大學就讀，繼續深造專業能力。

仁德醫護管理專科學校職業安全衛生科助理教授侯宏誼說，目前全國通過考試者還不到600人，學校查詢考選部資料後，也確認邱律維是唯一一個應屆就通過的考生，成為最年輕「高考工礦衛生技師」。

侯宏誼指出，參與工礦衛生技師高考者不乏碩士等高學歷考生，邱律維能脫穎而出實屬不易。且邱律維取得「高考工礦衛生技師」證照後，等同具有「甲級職業衛生管理師」、「甲級化學性因子監測人員」，及「甲級物理性因子監測人員」等3張甲級證照資格，凸顯這張證照的專業性。

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