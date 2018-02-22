「龍的傳人」木雕家官勝彬開展 今起高雄香蕉碼頭見

被譽為「龍的傳人」木雕藝術家官勝彬，今天起在高雄香蕉碼頭展出25件作品，歡迎喜愛藝術的朋友們前往參觀。（記者張忠義攝）

2018-02-22 16:51

〔記者張忠義／高雄報導〕因雕出神龍活現的高超技藝而被譽為「龍的傳人」木雕藝術家官勝彬，是台灣少數專門以雕「龍」為創作主題的木雕家，今天起在高雄香蕉碼頭展出25件作品，歡迎喜愛藝術的朋友們前往參觀。

他以自然敏銳感觀與高超專業技法，在大自然的枯樹奇木中發揮靈感，把龍的氣勢、神韻和姿態表現的渾然天成、出神入化，每件作品都讓人嘆為觀止！

官勝彬2013年即獲台灣水墨書畫大師李轂摩「龍的傳人」贈字，他以台灣特有的檜木根雕，讓中國神話中的祥龍呈現在我們的生活，樹瘤磨亮成龍珠，而且保留樹根原來紋路，順勢將龍栩栩如生的展現，神情、氣勢、分明鱗片、細緻龍鬚，讓鑑賞者與龍產生心靈交會，其意境令人嘆為觀止，不禁專注享受、融入神話中。

官勝彬來自嘉義縣太保，15歲國中畢業後到「台灣木雕王國」三義拜師習藝，從事木雕龍專業藝術已近30年，作品曾經榮獲許多獎項；具自然而敏銳的觀察力、專業木雕技法，再加上其特有的耐心、毅力，官勝彬能將中國神話中、歷代小說裡的龍，真實而翻騰、悠然而自得的展現在藝術裡。

官勝彬認為藝術創作不能受到侷限，每件作品都會因材料不同而有不同的體悟和表現形式，即使是一塊不起眼的木頭，透過雕刻對話，就能呈現動人的氣勢。