烏日溪南地區自來水管線汰換及延長工程估年底完工 可節省4％漏水率

2018-02-22 16:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應烏日溪南地區用水需求，自來水公司第四管理處烏日營運所編列7千萬預算，展開溪南地區管線汰換及延長管線工程，除了提高用水品質，每天將可節省1300噸的漏水量，將有近3000用戶受惠，同時也增加600多戶自來水用戶。

隨著烏日溪南地區日益發展，用水需求增加，同時溪南地區有2千多住戶，長期面臨水壓的瓶頸，無法順利用水，加上當地有很多農業區的散居住戶，長期無自來水可用，水公司為提高當地用水品質及增加自來水用水戶，從105年開始規劃至107年，將投入5400萬進行管線汰換及1600萬的延管工程。

整個工程預計今年底完工，汰換及延管長度將可達10300尺，可讓溪南地區每日減少漏水達1300噸，而烏日地區的用水量約為28000噸，等於增加了1300噸用水，約達4%。

水公司表示，為提升管線末供水穩定度，將管線口汰換成加大管線口徑，而且以加大口徑400公厘管線設施施工，提供烏日營運所的喀哩淨水場將來出水最大時的輸送能力，滿足該區未來30年居民用水需求，受惠戶數近3000戶。

此外，水公司的延長管線工程，也讓烏日地區這2、3年增加了600多戶的自來水用戶，戶數增加相當多。

水公司表示，烏日溪南地區原本埋設的管線為塑膠管，現今將材質更換為延性鑄鐵管，耐壓性高且不易破管漏水，耐用年限較過去增加一倍，可延長使用40年以上。