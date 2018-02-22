呈現原鄉文化 花博園區「原生密境」專區動土

2018-02-22 16:39

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博后里森林園區特別打造「原生密境」專區，以泰雅族射日傳說為起源，設置大型景觀裝置藝術，「原生密境」專區二十二日舉行動土典禮，將仿濕地人造池呈現「Palakaw─巴拉告傳統捕魚技藝工法」，與博屋瑪國小師生及原住民族工藝師、藝文團隊合作，盼重現台灣原鄉文化。

今日「原生密境」專區動土典禮在原住民族委員會副主委伊萬‧納威見證下，由市長林佳龍主持，並代表市府與花蓮縣光復鄉阿美族馬太鞍部落會議主席代表拉藍‧吾那克進行「Palakaw─巴拉告傳統捕魚技藝工法」，屬於中央首批審定公告的原住民族傳統智慧創作專用權的授權簽約儀式。包括市府原民會主委全秋雄、立法委員鄭天財、高潞‧以用、市議員洪金福、朱元宏、陳本添、台中市原住民總頭目蔣正仁等人共襄盛舉。

林佳龍表示，市府設置「原住民族專區」，融入原住民傳統智慧的設計，盼透過花博喚起人與大自然之間永續發展的關係，因此也響應原民會推動的「原住民族傳統智慧創作專用權」，與花蓮阿美族馬太鞍部落簽署授權儀式，也是全國第一個申請授權的政府部門。市府將應用「Palakaw（巴拉告）」這種最生態、永續，體現人與環境結合的傳統捕魚工法在花博中，呈現原住民族文化特色。

伊萬‧納威肯定「原住民族專區」的設計內涵，也期待透過「Palakaw（巴拉告）」傳統捕魚工法、泰雅族的射日傳統等設置，讓全國甚至全世界來到花博展區的觀眾，看到原住民族的世界觀、生命觀及崇敬自然的精神。