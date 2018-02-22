虎科大攜手台灣三菱，打造智慧機械人才搖籃。（記者詹士弘攝）

2018-02-22 16:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕虎尾科技大學與台灣三菱電機簽約進行產學合作，雙方將攜手培養台灣智慧機械人才，提升學生技術能量，虎科大並希望三菱成為學校的「出海口」，讓學生找到適合的工作。

三菱電機副總經理朱許城指出，目前產業環境來看，台灣尚缺乏具備機械領域背景的資訊IT人才，因此無法有效運用控制器大廠提供API，開發智能化應用服務，因此產學合作研究方向將透過虎尾科大精密機械技術研發中心團隊長期深耕工具機產業與自動化產業之能量，以三菱數值控制器 M800/M80系列硬體為基礎，開發獨特智慧化應用服務，增加消費者購買意願與產品市占率。

虎科大校長覺文郁表示，希望技術與人才上，虎科大與台灣三菱能攜手前進，未來希望透過台灣三菱的協助，讓虎科大可以國際化，成為技術與人才的出海口，學生能獲得的工作，他評估，這項合作橫跨學校3個學院、8成的領域。

虎尾科大與台灣三菱電機產學合作的第一階段將先以專案合作方式進行，由台灣三菱電機贊助費用，並邀請該校至台灣工具機展一同參展，以三菱最新控制數值控制器M80/M800系列NC+PC架構，將虎尾科大開發智能化軟體放置於公司控制器上，加值控制器智能化功能，預計規畫項目含：主軸溫升補償、可視化監控系統、幾何誤差自動補償系統。