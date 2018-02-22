醫病》胸椎僵硬頸痛難耐 電腦螢幕太低姿勢不良害的

頸部疼痛常因姿勢不良而引起，除以復健治療改善之外，配合改善生活姿勢的矯正，才能免於疼痛找上身。（圖由竹南診所提供）

2018-02-22 16:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣30歲蔣姓男子因工作所需得窩在電腦前，因長時期姿勢不良，導致胸椎僵硬，進而產生頸部疼痛，不時也會頭痛、頭暈，有時嚴重到無法工作；近1年來，吃制痛藥、尋求傳痛民俗推拿都無法緩解，經就醫接受增生療法注射治療，並搭配復健、改正工作姿勢不良後，逐漸康復。

協助蔣男治療胸椎僵硬的大千綜合醫院醫療體系的竹南診所復健科醫師邱熙亭表示，蔣男因工作所需，往往一天坐在電腦螢幕前超過6個小時，也未適當起身休息，加上電腦螢幕擺放過低，蔣男工作時，上半身得低頭、蜷曲，等同窩在電腦前，長時期下來，導致胸椎僵硬，進而發頸部疼痛。

蔣男求診時，也疑惑「為什麼頸部疼痛卻是胸椎的問題呢」？邱熙亭說，胸椎接在頸椎的下方，和一根根肋骨相連構成堅固的胸廓，像籠子一樣保護內臟，在人體構造中，胸椎和頸椎都負責重要的旋轉動作，才能完成轉身拿東西、回頭看人、投球等各種動作。

邱熙亭說，若胸椎僵硬、活動度差，腦部神經中樞就會讓脖子多轉些角度來達到動作需求，但超過頸椎關節先天結構的旋轉極限時，就容易造成韌帶筋膜拉傷和關節磨損，長期下來成為慢性疼痛，甚至常會擴散到頭頂或肩胛骨部位疼痛。

邱熙亭指出，因蔣男有時嚴重到無法工作，因此採用增生療法注射治療，來緩解不適、幫助受傷組織修復、改善關節功能，再依適當復健，針對緊繃軟組織使用滾筒來作筋膜放鬆，再對不會出力的肌群，運用紅繩等設備來加強訓練神經肌肉控制，並配合日常生活姿勢的矯正，重新訓練出良好無傷害的動作模式，逐漸康復。

邱熙亭提醒，骨關節軟組織的慢性傷害與疼痛，造成原因多元，疼痛發生時一定要由專業醫師與復健團隊的評估與治療，不要任意相信偏方，才能早日脫離疼痛。