花蓮震災融資說明會 受災戶貸款可展延

2018-02-22 16:23

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮地震後關於受災戶以及企業貸款該如何處理？中華民國銀行商業同業公會全國聯合會與行政院東部聯合服務中心，今早在財政部北區國稅局花蓮分局舉行「0206 花蓮震災融資說明會」，會議由東服中心執行長許傳盛主持，立法委員蕭美琴亦前往關心，並協助說明震災後融資政策，針對受災戶的7種貸款提供債務展延及利息補貼，其中，自用住宅購屋貸款最長展延5年。

金管會指出，銀行業針對災區花蓮縣花蓮市、新城鄉、吉安鄉受災戶的「7 種貸款」，提供債務展延及利息補貼。分別是：一、「自用住宅購屋貸款（全部毀損不堪使用）」，可展延5年；二、「自用住宅購屋貸款 （部分毀損仍堪使用）及非自用住宅購屋貸款（全部或部分毀損）」，可展延2年；三、「以災區房屋為擔保之其他貸款及其他擔保貸款」，可展延 1 年，以上三項補貼利率上限 2%。四、「汽車貸款」，可展延1年；五、「信用卡與現金卡應繳款項及其他無擔保貸款」，可展延6個月，以上兩項利率補貼上限4%。六、「保單借款」，可展延6個月、利率補貼上限3%；七、「債務協商債務」，可展延1年、補貼利率上限3.5%。

許傳盛說，說明會與會之6家銀行，邀請授信戶中之受災居民及受災企業參加，會中針對租稅減免、震災融資、基金輔導等面向，由主管機關提出具體作法，為協助業者紓困，依行政院長賴清德對花蓮震災的協助措施已定調「從優、從簡、從速」原則，將簡化申請程序、從寬認定相關資格，許傳盛強調，政府會與銀行、產業界攜手，從短中長期等期程就災後產業復甦行動，提供全力協助。

會議整合中央財稅、經濟與金融相關機關（金管會銀行局、經濟部中小企業處等）、六大公私銀行業者（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、兆豐國際商業銀行），以及花蓮產業、工商協會（花蓮縣商業會、花蓮縣工業會、花蓮縣觀光旅館商業同業公會、花蓮縣旅館商業同業公會、花蓮民宿協會等），建立政策溝通與協調平臺，說明花蓮震災之融資機制與申請方式，使受災業者能更清楚融資過程，順利獲得資金、渡過難關。

另外，經濟部中小企業處結合中小信保基金及聯輔基金會等單位，也在花蓮成立「經濟部災害復舊企業財務協處服務中心」，就近提供受災企業融資相關服務。中心聯絡電話（03）8320208，地址為花蓮市公園路廿二號四樓。如有融資診斷輔導、財稅災害申報、銀行貸款展延等需求，也可向中小企業處「馬上辦服務中心」洽詢，免付費電話為0800-056-476。