新埔鎮公所舊大樓 將轉做文創、家庭福利服務中心

新埔鎮公所現址，未來前棟將作為地方文創中心，後棟則將做社區使用，代表會議事堂和調解會則將開辦新埔區家庭福利服務中心。（記者黃美珠攝）

2018-02-22 16:23

〔記者黃美珠／新埔報導〕新埔鎮公所新行政大樓雖已經啟用，但仍驗收中，未來搬遷進駐後，鎮長林保祿計畫把舊公所前棟轉做文創中心，後棟結合鎮代會議事堂、調解會等，除做社區使用，另透過縣府爭取到前瞻基礎建設經費，未來將開辦「新埔區家庭福利服務中心」，照顧全鎮400多戶新住民、單親、原住民等弱勢家庭0到2歲幼兒。

新埔鎮長林保祿說，新行政大樓計畫會在今年3月底以前完成驗收，屆時將花半個月時間辦理搬遷。

新的行政大樓1樓除了遊客服務中心，另會安排民政、農業觀光、以及社會3個跟鄉親接觸比較密切的課室，便利鄉親洽公。

2樓則規劃作為行政、人事室以及建設課。另外鎮長室也在這個樓層，3樓除了檔案室，另將規劃有500人的大會議室，提供全鎮大型活動會議商討使用。

至於舊的行政大樓，林保祿說，前棟1樓將做K書中心，而為了這個K書中心他計畫號召鎮上的「青年軍」一起加入志工行列，除了課輔，也提供青少年各方面的協助。

前棟2樓則將做成展覽室，裡面將收集陳列新埔鎮知名的青年各方面的得獎創作，作為常設的展覽提供來客認識新埔各界的青年才情。

後棟除了將提供市區4個沒有活動中心的社區舉辦活動使用，公所也已經透過縣府社會處向衛福部爭取到前瞻基礎建設近500萬元，年底前要把代表會議事堂加上調解會的空間開辦成「新埔區家庭福利服務中心」。

林保祿說，未來這個福利服務中心主要提供家庭關懷、社區福利諮詢、親子活動、資源轉介等服務，對象則是鎖定鎮內400多戶：有18歲以下孩子的弱勢家庭、單親或新住民或是原住民以及隔代教養的家庭等，讓這類家庭0到2歲的兒童可以獲得比較好的公共托育服務。