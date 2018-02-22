書畫家何文高用畫筆變魔法 帶民眾到武陵賞櫻

2018-02-22 16:13

［記者黃美珠／竹縣報導］目前正值賞櫻時節，很多人想到武陵一遊但又擔心山路顛頗，有這樣擔憂的人近期或可考慮改到新竹縣政府文化局美術館，欣賞書畫家何文高畫筆下大大小小、稀稀落落、也高低錯落各不同的櫻花，尋著光影變化走一趟，看著因雨顯色的樹幹、當地特有山鳥、以及步道積水所現倒影等，讓人真有武陵櫻花被「傳真」下山的感受。

何文高原是新竹女中的國文老師，本身就有一定的文學造詣，長期從事書畫創作，從傳統的國畫、碳筆素描、油畫，到粉彩畫等，使用的媒材多元，創作主題則受其工作、以及旅遊踏遍許多大山大水的影響，在山水風景畫外，也擅長鄉土、農村景致的描繪。

何文高最被注意的創作特色：就是1畫配1詩，而且是自己畫、自己寫。畫的是眼前的美景，寫的是心中的感受，真實體現大家耳熟能詳「畫中有詩，詩中有畫」這句話。

她最近就以「粉彩世界」為名，專門收錄自己近年的粉彩畫作和詩句創作。畫冊內1圖搭1詩，同時展現詩畫藝術，她的詩更翻譯成英文版，成為畫壇罕見的另類創作表現。

即日起到3月11日為止，她以「山水之間～2018何文高畫與詩個展」跟同好分享，期間展出的所有畫作以及前述「粉彩世界」畫冊同步舉行義賣，所得就捐助「財團法人台灣泡泡龍病友協會」等弱勢團體。

至於前述79幅集錦創作中，名為「與浪漫邂逅（武陵農場的櫻花）」的油畫，不僅光影變化、樹幹紋路和點點櫻花栩栩如生，就是畫中的山鳥也是當地才得見的，雨中步道鋪面倒影更是「傳真」，欣賞這幅畫，讓想上山賞櫻的人可以望梅止渴，靜謐的畫面則讓人不自覺放下俗事慢慢沈澱下來。