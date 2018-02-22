元宵鹽水蜂炮3/2見 遊客要注意交管

鹽水蜂炮集中施放區周邊設行人徒步區。（記者楊金城翻攝）

2018-02-22 15:54

〔記者楊金城／台南報導〕元宵最熱鬧、最刺激的鹽水蜂炮活動將在3月2日登場，新營警分局將在元宵當天下午3點起實施交通疏導管制措施，並規劃停車場，請遊客和用路人注意。

警方說，為因應市道172線（新營交流道復興路至鹽水仁愛路段）同一時間湧入的車潮，對行駛於172線、台19線進入鹽水市區的車進行交管，6個管制地點為：忠孝路和信義路口、忠孝路和南門路口、忠孝路和南太路口、忠孝路和月津路口、仁愛路和金和路口、朝琴路和和平路口。

其它車輛改道路線：新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向車輛和布袋、義竹、學甲往新營方向車輛，須經新營工業區再轉172線。用路人應遵守交通號誌、牌面指示及配合交通警察的指揮，並隨時收聽警廣路況報導，以了解最新、最快路況資訊。

停車場規劃：岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方面來車停放）、新營工業區內道路、鹽水汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方面來車停放）、鹽水國中開放機車停車棚（機車專用）。駕駛人請勿將汽、機車停放在鹽水國中操場蜂炮集中施放區及神轎遶境遊行路線。

在鹽水國中操場蜂炮集中施放區的周邊道路則特別規劃行人徒步區，從3月2日晚上6點到晚上11點止，除神轎、工作車輛、特種車輛外，其餘車輛禁止進入。