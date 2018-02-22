中市民汰換二行程機車有補助 還可抽機車

新春加碼送！台中市民汰換二行程機車有補助外，更可抽機車。（記者蘇孟娟攝）

2018-02-22 15:45

〔記者蘇孟娟／台中報導〕狗年甫開春，台中市長林佳龍今天宣布送市民大紅包，除今年與中央加碼補助1億元，民眾汰換二行程機車成電動機車可獲2萬4000元到4萬餘元外，今年更推出抽獎活動，另可抽機車，盼鼓勵民眾動起來一起為改善空污盡心力。

台中市環保局統計，汽、機車等燃油交通工具產生的PM2.5，佔台中市動污染源排放量約1/3，其中二行程機車等污染物排放量較高，環保局列為優先加速汰除及加強管制對象。

林佳龍指出，為加速民眾汰換二行程機車意願，去年台中市編列8100萬元及爭取環保署補助7200萬元進行民眾汰舊補助，淘汰近6萬輛二行程機車，1年淘汰近3成的二行程機車，6都目標達成率第一。

台中市去年的PM2.5年均濃度比前年降14.4%，改善率也是全國第一。

林佳龍說，台中市的二行程機車從他上任時有30萬輛，到今年已降剩12萬輛，成績並非憑空而來，而是市府不斷加碼鼓勵汰舊換新，今年又有1億元補助，他更說，只要能改善台中空氣品質，預算無上限，希望民眾加緊腳步汰換。

此外，除有二行程機車汰換補助外，今年環保局更新增「向二行程機車say goodbye」抽獎活動，有4部機車大獎等待有緣人，環保局指出，只要今年1月到10月31日完成設籍在台中的二行程機車報廢者，就可直接參加抽獎，民眾甚至不必報名，透過監理站報廢資料即能參加抽獎，鼓勵民眾要換要快。

林佳龍也說，政府訂二行程機車落日條款，109年起不再補助，市民要多把握機會。