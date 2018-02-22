竹市推長輩共餐食堂 育英集會所增建廚房

新竹市政府推動社區長輩「共餐食堂」，今天舉行育英里集會所增建廚房動工典禮，未來將可供百人共餐，預計9月底完工。（記者洪美秀攝）

2018-02-22 15:22

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動銀髮長輩共餐食堂政策，今天在育英里集會所舉行增建廚房動工典禮，市長林智堅說，共餐食堂讓長輩們每天吃飯都開心，不再「配電視吃飯」，期許利用公共空間增建廚房，讓長輩們用餐更開心及安全衛生，成為大家呷飯聊天的好所在。

林智堅說，他上任後盤整公共空間，向中央、議會爭取經費興建、改建集會所，目前已啟用6處里集會所，也有6處里集會所正在興建中，就是希望提供居民優質的生活環境，而共餐食堂獲得長輩們的認同，是市府積極推動的政策之一。

林智堅說，市府照顧長輩，除有免費健康檢查、免費全口假牙、老人年金、重陽禮金，如今社區共餐食堂，已成為長輩們最期待的，不少長輩精心打扮來共餐，精神生活提升不少，未來育英里集會所廚房增建工程完成，里集會所也會提供共餐食堂服務，邀請大家作伙呷飯、聊天。

市府工務處表示，育英里人口近5000人，目前育英里集會所是2層樓建物，現有面積為111.93坪，將增建面積16坪空間，做為廚房、集會空間使用，總經費350萬元，預計今年9月底前完工，屆時將可提供近100人的共餐食堂，還可做為社區居民集會、聊天和辦活動的場所。

林智堅也歡迎長輩們，10月後一起來集會所「開飯」，作伙呷飯逗熱鬧。

新竹市政府推動社區長輩「共餐食堂」，今天舉行育英里集會所增建廚房動工典禮，未來將可供百人共餐，預計9月底完工。（記者洪美秀攝）

新竹市政府推動社區長輩「共餐食堂」，今天舉行育英里集會所增建廚房動工典禮，未來將可供百人共餐，預計9月底完工。（記者洪美秀攝）

新竹市政府推動社區長輩「共餐食堂」，今天舉行育英里集會所增建廚房動工典禮，未來將可供百人共餐，預計9月底完工。（記者洪美秀攝）