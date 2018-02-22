物流車30秒被拖吊 網友卻罕見力挺違停

2018-02-22 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕違規停車的行為向來都會被嚴加批評，但日前有網友目擊到拖吊業者只花了約30秒的時間，就把違停在路邊的宅配物流貨車給拖走，他把影片PO上網詢問網友，「物流vs拖吊，你挺那一邊？」沒想到絕大多數的網友都力挺違停的貨車，痛批拖吊業者是在搶錢。

「奇怪，我家附近一堆紅線違停的怎不來拖？」、「如果要這樣拖吊，那幹嘛給物流公司營業登記證，根本變相的收保護費啊」。

網友昨（21日）在臉書社團「爆料公社」貼出一段拖吊業者超快速完成作業的的影片，並表示「物流V.S.拖吊，你挺那一邊？」藉此詢問廣大的網友，對於這場拖吊大戰有什麼看法？

沒想到多數的網友都力挺違停的物流貨車，留言「大多數的物流業者都是迫於無奈，相比那些滿街的路邊紅線臨停，這樣被拖吊真心覺得可憐」、「這太瞎了 為了業績是在偷東西嗎 拖車司機沒收過快遞？路邊一堆紅線不拖 傻眼」、「當然挺物流 工作忙完就會離開 不需要趕盡殺絕吧 連飯都不給人家吃啊！」、「整個影片41秒，物流再快也比不上拖吊快，我挺物流。該拖的不拖，會不會下次拖救護車？？？」、「挺物流 因為他們也是萬不得已 有些人是急件 他們趕的是客戶的時間」、「可能拖吊車的業績不好，快速拖走一台算一台」。

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