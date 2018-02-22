南投又見校樹砍除爭議 護樹協會：各人造業各人擔

南投縣竹山國中黑板樹生長快速，造成地面龜裂問題，危及校園學生安全，引發各界關注。（記者謝介裕翻攝）

2018-02-22 15:05

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮竹山國中黑板樹林立，惟因生長快速，導致校園部分圍牆、路面、地磚、遮雨棚等設施，遭其枝幹、氣根撐破、損壞，危及校園學童活動安全，是要移植？還是要砍除？引發各界關注，不過，台灣護樹協會收到校方請求協助的公文後，覺得有被不尊重之感，也直接在臉書上挑明「各人造業各人擔」，不願替校方背書。

黑板樹非台灣原生樹種，原產於南亞的夾竹桃科大型常綠喬木，因木材常被拿來製作上課用的黑板，所以被稱為「黑板樹」，由於樹形優美，加上易種植、少病蟲害，遂成為創建迄今70年歷史的竹山國中校園的景觀樹之一。

惟因生長十分快速，許多公共施設陸續被黑板樹破壞，校方遂於去年呈報縣府及縣議會，並於日前獲核准砍除黑板樹34株及苦楝、樟樹、肉桂、榕樹各1株，合計38株後，校方又擬定「樹木移植計畫」，希望台灣護樹協會協助處理。

惟文中「懇請貴會能於2月底前無償鼎力協助移植，若無意願，本校將依法規定辦理砍除作業」等內容，讓護樹協會成員難以接受，好像是因協會不幫忙，上述樹木才會淪落被砍除的命運，簡直是本末倒置、倒果為因，並酸了一下校長李志慶難道沒讀書?不知移植樹木須要半年的養根期?

竹山國中校長李志慶解釋表示，上述樹木雖非稀有、保育類樹種，但種植迄今約有30多年，胸徑也都已超過逾30公分，並有2、3層樓的高度，校方便希望以移植替代砍除，在確保校園安全之餘，也能維護綠樹生機，才會函文協會尋求愛樹愛學生愛校園的專業人士支援與協助，對於發文用詞遣字不夠謹慎遭誤解一事，也再度向協會致上最虔誠的歉意，並希望大家能集思廣益協助校方解決目前的困境。