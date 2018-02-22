苗栗（火旁）龍20週年 推限定小物展創意

「客家藍染龍」，即日起在貓裏客家學苑展出。（記者張勳騰攝）

2018-02-22 15:07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗（火旁）龍活動今年邁入20週年，苗栗市公所即日起在貓裏客家學苑展出由苗栗縣天然手創染布協會手作全國唯一的一尾「客家藍染龍」，同時推出火旁龍20週年限定小物─龍紋環保杯套，由國立聯合大學文化觀光產業學系老師謝后蘭所設計，為手工藍染原創商品，展創意又實用。

貓裏客家學苑推展藍染工藝文化，邀請苗栗縣天然手創染布協會製作「客家藍染龍」，讓民眾感受不同的客家藍染文化。

這尾客家藍染龍，由2800個鱗片組成，每個鱗片從手縫、紮綁、染色都是手工完成，龍身的部份完全使用天然的植物藍靛染來呈現，並結合現代科技的LED燈重新整裝，代表客家精神的凝聚與傳承，命名為「藍染祥龍‧築（竹）夢踏實（石）」。

苗栗市長邱炳坤表示，這尾客家藍染龍龍頭完全依照客家龍尺寸打造，龍身乍看之下是一樣的鱗片，細看會發現每個紋樣都獨一無二的，充分展現了藍染手作的特色，即日起在貓裏客家學苑展出。

苗栗縣天然手創染布協會今年也配合推出火旁龍限定小物─龍紋環保杯套，手把式設計，可重覆使用，環保又有文創風。電洽：0978-781761、謝老師。